Şanslı kız sendromu: Hayalinizdeki hayatı yaşayın

Çok şanslıyım, şanslıyım! Muhtemelen TikTok'ta bulundunuz ve Şanslı Kız Sendromu'nu duydunuz, ama bu kavram ne anlama geliyor? Şanslı kız sendromu, kendinizi şanslı olduğunuza ne kadar çok ikna ederseniz, şanslı deneyimleri o kadar çok çekeceğinize dair bir fikirdir.

Artık üzgün kız frekansı yok, 'Şanslı Kız Sendromu', arzu ettiğiniz her şeyi tezahür ettirmenin belki de bir anahtarıdır.

Şanslı kız sendromu nedir?

Şanslı kız sendromu, şanslı olduğunuza gerçekten inanırsanız, şanslı deneyimleri kendinize çekeceğinize dair temel fikirdir. Bu, sizi olumsuz bir zihniyetten pozitife dönüştüren bir çekim yasası tekniğidir. Çekim yasası, zihninizi neye odaklarsanız onu çekeceğiniz inancıdır. "Benzer benzeri çeker" temel ilkesidir - yani şanslı bir kız olduğuna inanırsan, öyle olursun ve tam tersi, şanssız bir kız olduğuna inanırsan, o zaman şanssız olursun.

Şanslı kız sendromuna nasıl sahip olunur?

Kendine anlattığın hikayeyi değiştirmeye başlamanın zamanı geldi. Düşünceleriniz realitenizi yaratır, yani beyninizde olup biten her şey her an hayatınızın öyküsünü yazıyor. Artık üzgün, depresif, şanssız bir kız değilsin. Seninle ilgili her şey ışıl ışıl; Ateşlisin, çekicisin, olumlu deneyimleri çekiyorsun. Buna inan.

Bilinçaltının yeni nöral yollar oluşturması ve eski olumsuz düşüncelerden kurtulması yaklaşık 30 gün sürer. Bu nedenle farkı hissedip hissetmediğinizi görmek için bu yöntemi yaklaşık bir ay boyunca uygulayın.

30 gün boyunca hayatınızda şu sloganları kullanın:

Çok şanslıyım

Benim için her şey yolunda gidiyor

Ben her zaman doğru zamanda doğru yerdeyim

Her şey benim için kolayca, zahmetsizce ve doğal bir şekilde gerçekleşir.

Her zaman istediğimi alırım





Kendinizin en iyisi olmasıyla ilgileniyorsanız, o zaman Şanslı Kız Sendromuna sahip olduğunuza inanmak, istediğiniz gerçekliğe erişmenin anahtarı olabilir. Şanslı olduğunuzu ve her şeyin size kolay geldiğini sürekli kendinize tekrarladığınızda, bunu çekim yasasıyla kendinize doğru çekiyorsunuz.