Sara Bluma'nın nereli olduğunu bulduk! Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bluma kimdir, mesleği nedir?

Ünlü oyuncu Can Yaman, bu kez aşk hayatıyla gündemde. “Sandokan” dizisinin tanıtımı için katıldığı Italian Global Series Festival’inde DJ Sara Bluma ile kırmızı halıda el ele görüntülenen Can Yaman, magazin dünyasını salladı. Bu görüntülerin ardından "Sara Bluma kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte DJ Sara Bluma hakkında tüm merak edilenler...

SARA BLUMA KİMDİR?

Sara Bluma, 1996 doğumlu, elektronik müzik sahnesinin yükselen ve oldukça yetenekli isimlerinden biridir. Kendine özgü güçlü, yaratıcı ve alışılmışın dışında bir stile sahip bir DJ ve prodüktör olarak tanımlanır. Enerjik sahne performansları ve özgün müzikal vizyonuyla dinleyicilerin ve sektör eleştirmenlerinin dikkatini çekmiştir.

SARA BLUMA NERELİ?

Sara Bluma, Cezayirli'dir. Kariyeri ve ailesi dolasıyla İtalya'da yaşamaktadır.

SARA BLUMA KAÇ YAŞINDADIR?

1996 doğumlu olan Sara Bluma, bugün 24 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen müzik endüstrisinde kayda değer başarılara imza atmış olması, onun yeteneğinin ve azminin bir göstergesidir.

MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLAMIŞTIR?

Sara Bluma'nın müzik kariyeri oldukça genç yaşta, elektronik müziğin dünyadaki önemli merkezlerinden biri olan Ibiza'da başlamıştır. Müzik yeteneği ve sahne hakimiyeti sayesinde kısa sürede Ibiza'daki özel kulüplerde sahne almaya başlamış ve burada kendine sağlam bir ün kazandırmıştır. Ibiza'da edindiği bu erken tecrübe, onun profesyonel müzik kariyerinin temelini atmıştır.