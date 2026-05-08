Şebnem Ferah ikinci konseri ne zaman? Biletler saat kaçta nerede satışa çıkacak?

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yılın ardından müzikseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanırken büyük bir heyecan yarattı.

İlk olarak duyurulan 3 Haziran konserinin biletlerinin kısa sürede tükenmesi, sanatçıya olan yoğun ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi ve bunun üzerine ikinci konser için hazırlıklar başladı. Hayranlar şimdi, yeni konser için biletlerin hangi gün ve saatte satışa sunulacağını merakla araştırırken, organizasyona dair detaylar da yakından takip ediliyor.

ŞEBNEM FERAH İKİNCİ KONSER NE ZAMAN OLACAK?

İlk konser biletlerinin kısa süre içinde tükenmesinin ardından organizasyon şirketinden yeni bir açıklama yapıldı ve yoğun talep üzerine ikinci konserin düzenleneceği duyuruldu. Buna göre Şebnem Ferah, 27 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde bir kez daha dinleyicileriyle buluşacak. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan başarılı sanatçının geri dönüş konserleri, müzik dünyasında yılın en dikkat çeken etkinlikleri arasında şimdiden öne çıkmış durumda.

ŞEBNEM FERAH 27 HAZİRAN KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Şebnem Ferah’ın ikinci İstanbul konseri için bilet satış tarihi de belli oldu. Yapılan duyuruya göre 27 Haziran konserinin biletleri 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

6 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkan 3 Haziran konserinin bileleri 2500 TL'den satışa sunulmuştu. Herhangi bir değişiklik olmaması halinde 27 Haziran Şebnem Ferah konser biletlerinin yine 1500 TL'den satışa sunulması bekleniyor.