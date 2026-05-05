Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor

Uzun süredir konser vermeyen Şebnem Ferah, hayranlarına müjdeyi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sahnelere döneceğini açıklayan sanatçı, konser için 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret etti.

"BULUŞANA KADAR GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"

KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Ferah, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…" dedi.

Şebnem Ferah'ın paylaşımına ünlü isimlerden yorum yağdı.

Murat Boz: Daha güzel bir haber olamazdı.

Aleyna Tilki: Ağlayacağım mutluluktan.

Derya Uluğ: Yıllardır beklenen an geldi.

Merve Özbey: Bu dünyanın en güzel haberi.

Sarp Akkaya: O zaman yansın buralar!

Gonca Vuslateri: Allah'ım sen büyüksün... Allah'ım!

Neslihan Yeldan: Ya bizim heyecanımız nerelerde kaldı?

Ezgi Mola: Oh be!

Meriç Aral: Şükürler olsun.

SON KONSERİNİ 2020'DE VERDİ

Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.