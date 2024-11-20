Şefin tavsiyesi

Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından

Yağız İzgül, Türkiye’nin gastronomi dünyasında adından söz ettiren bir şef olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Mutfak dünyasına getirdiği yenilikçi yaklaşım ve eğlenceli kişiliğiyle tanıyoruz şefi. Onun için mutfak, lezzetin özünü vurgulayan ve yemeklerin tadını ön plana çıkaran bir deneyim. Lezzetleri özgün ve keyifli bir şekilde sunmayı seven bir şef olarak tanınıyor. İzgül’ün mutfaktaki serüveni, çocukluk yıllarında başlamış ve Türkiye’de yeni yeni popülerleşmeye başlayan burger kültürü, o dönemde onun ve birçok çocuğun merakını uyandıran bir cazibe unsuru haline gelmiş. Burgerlerle başlayan bu lezzet yolculuğu, onun için büyük bir ilham kaynağı. Kendi yemeklerini yapmaya başlayan İzgül, yemek yapma becerilerini geliştirmeye başladıktan sonra süreç, onun mutfakla daha yakından ilgilenmesine yol açıyor. Zamanla, Yağız İzgül ve arkadaşları, daha iyi ve farklı lezzetleri keşfetme arayışına giriyor… Burgerler artık sadece bir atıştırmalıktan öteye geçtiği için en iyi yemekleri ve farklı tatları aramaya başlıyor ekip. Bu arayış, mahalle sokaklarından dünya şehirlerine kadar uzanıyor.

MUTFAKTA YARATICILIK

Yağız İzgül’ün mutfak dünyasına olan ilgisi, onun için bir dönüm noktası. Türkiye’de et bilincinin yeniden tasarlandığı dönemde, Yağız İzgül, Türk mutfağının özgün lezzetlerini keşfetmeye başlıyor. Ünlü şefler Emre Mermer ve Cüneyt Asan gibi isimlerle bir araya gelerek et pişirme konusundaki bilgisini ve deneyimini geliştiriyor. Aynı dönemde, Türkiye’nin ilk döküm demir tava markası olan Hecha’yı kurarak, bu alandaki uzmanlığını da gösteriyor. Yağız İzgül’ün yemek tercihleri, oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Ancak ağdalı hamur işleri ve deniz ürünleri konusunda fazla ilgi göstermediğini ifade ediyor. Balığı işlemek ve deniz ürünleriyle çalışmak onun için biraz zorlayıcı olabilir. Bununla birlikte, lezzet dünyasında keşfe çıkmaktan hoşlanıyor ve bu tutkusu, mutfakta yaratıcı deneyimlere yol açıyor.

Yağız İzgül, sektörün bu dönemini ise şöyle anlatıyor: “Bizim işte olay artık eğlendirmek üzerine kurulu. İnsanlar artık şefin yemeklerini yemekten ziyade kendisi ile sohbete etmek, vakit geçirmek, resim çektirmek gibi aktiviteler istiyorlar. Hele benim gibi çenebaz olursa yemek kısmı erken bitiyor ve gerisi kaynaşma ile geçiyor. ‘Chef’s table’ organizasyonları daha fazla disiplin ve ciddiyet ister, ekipçe gidip her yemeği ayrı tanıtıp şovu da kişiye ya da kitleye özel yapmak, anlatmak gerekir. Gelecekte bu tarz etkinliklerimiz de olduğu gibi Türkiye’nin farklı coğrafyalarında organizasyonları düzenleyeceğiz ve tabii ki bir parçası olacağız.”

ÖZEL BİR DENEYİM

Şef Yağız İzgül, şehirde gastronomi turu yaparken Dedee Ocakbaşı’nda “kanat yemeden geçmeyin” tavsiyesini de ekliyor. Dedee Ocakbaşı, Arnavutköy’de denize nazır bir ocakbaşı, hatta daha fazlası. Denizin içinde ocakbaşı deneyimini yaşayabileceğiniz bir başka alternatif yok. Yemeklerinin lezzetiyle öne çıkan bu restoran, Yağız İzgül ve Bülent Ilgaz’ın Arnavutköy’de birlikte yarattığı özel bir deneyim. Dolayısıyla lezzetli menüsünü ve benzersiz yemek deneyimini de keşif listemize ekliyoruz.