Sevdiğim Sensin 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 12. bölümde neler oldu?
Star TV’nin her perşembe akşamı yayınlanan dizisi Sevdiğim Sensin, son bölümüyle dikkat çekti. Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) başrollerini paylaştığı dizide, Burçin’in sinsi planları ve Dicle’nin boşanma kararlılığı tansiyonu yükseltirken, izleyiciler şimdiden bir sonraki hamleyi merak ediyor. Peki, Sevdiğim Sensin 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı,?
SEVDİĞİM SENSİN 12. BÖLÜM ÖZETİ
Erkan her ne kadar aşk itirafı yapsa da Dicle paramparçadır. Onu öfkesinden kurtaran şey, kuzusunun hayatta olduğunu öğrenmesi olur. Fakat bu her şeyi çözmez. Dicle, boşanma konusunda kararlıdır.
Erkan'ın ise söyledikleriyle hissettikleri arasındaki mesafe, onu hiç olmadığı kadar sıkıştırır. Sadece kaybetme ihtimalinden korkmaz; Dicle’yle arasına giren herkesi karşısına almaya hazır olduğu gibi, Dicle’yi kararından vazgeçirmek için de çabalar. Sonunda ise bir karar verir.
Bunu fark eden Burçin, taktik değiştirir. Dicle’nin yanındaymış gibi görünür. Dicle için artık mesele sadece hayatta kalmak değil, kendi hayatını yaşamaktır. Burçin, hukuki süreçte yanında olur fakat boşanmanın zor olacağını öğrenir. Dicle’nin elinde büyük bir koz olmalıdır.