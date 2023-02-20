Sıfırıncı Gün dizisi ekrana veda mı ediyor?

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener ve Berk Cankat gibi isimlerin yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi Cuma günleri ekrana geliyordu. Dizinin final yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Güçlü kadrosuyla ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi hakkında yeni bir iddia var.

DİZİ 6. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrol oyuncusu Engin Öztürk’ün sağlık sorunu nedeniyle bir bölüm yayınına ara verilen dizinin adının “Birinci Gün” olarak değiştirilmesi de planlanıyordu. Son gelen habere göre M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna geçtiği dizi 6. bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.