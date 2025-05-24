23 Mayıs 2025 Survivor kim elendi? Adaya kim veda etti?

Survivor All Star'da finale kısa bir süre kala heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Ayşe, Sevgi, Dilşah, Meryem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. 23 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan yarışmanın bölümü kaçıran izleyiciler internette . "Survivor bu hafta kim elendi? Adaya kim veda etti?" sorularına cevap arıyor..

23 MAYIS 2025 SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi kazanan 5-0 skorla Ayşe oldu. Survivor'da 23 Mayıs tarihinde adaya Dilşah veda etti. Dilşah veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Valla nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dayandım ama bir noktadan sonra burası o kadar zor ki. Bedenim iyi ama mental olarak iyi olamadım. Burada ağlaya ağlaya krize girdiğim zamanlar oldu. Mavi takımın beni hak etmediğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde hiç hak etmediler. Takım olmadığımı son zamanlarda yaşadım, ‘vay be’ dedim. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler. Acun Medya’ya ve herkese çok teşekkür ederim."

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Ayşe

Sevgi

Dilşah

Meryem

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Survivor'da düello eşleşmelerinde Ayşe Sevgi ile eşleşirken, Dilşah'ın rakibi Meryem oldu.

YENİ BÖLÜM TANITIMI DA YAYINLANDI

Dilşah'ın giderken söylediği sert sözlerin ardından Batuhan sitem ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Adem ile Aycan arasında bir gerilim yaşanıyor. Batuhan ise Ayşe'ye "Ağlama artık" diye söyleniyor.

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