3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? 3391 kilometre konusu ne, oyuncuları kimler?

Beyza Alkoç'un kitabı 3391 Kilometre beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmen koltuğuna Deniz Enyüksek'in oturduğu, senaryosunu Fulya Özcan'ın kaleme aldığı Böcek Films & Entertainment imzalı film için ünlü şarkıcı Zeynep Bastık stüdyoya girdi.Bastık, söz ve müziği Nova Norda'ya ait olan 'Bundan Böyle' adlı şarkıyı yorumladı. 3391 kilometre konusu, oyuncuları, vizyon tarihi ve fragmanına yakından bakalım..

3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024'te sinemalarda vizyona girecek.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan gençler, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI

Derya Pınar Ak

Ahmet Hakan Zavlak

Cavit Çetin Güner

Selin Türkmen

Gülin İyigün

Ogün Kaptanoğlu

3391 KİLOMETRE FİLMİ FRAGMANI