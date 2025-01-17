AD VITAM filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

'Ad Vitam', filmi 10 Ocak tarihinde Netflix kütüphanesine yüklenerek izleyiciyle buluştu. Film geçen hafta 6 Ocak-12 Ocak 2025 tarihlerinde Netflix Türkiye film kategorisinde en çok izlenerek birinci sırada yerini aldı.

AD VITAM filmi konusu

Bir cinayet girişiminden kurtulan Franck Lazareff, gizemli bir grup silahlı adam tarafından kaçırılan eşi Léo'yu bulmak zorundadır. Fransız Elit Müdahale Timi'nin (GIGN) eski bir üyesi olarak geçmişinin pençesine düşer ve kontrol edebileceğinin çok ötesinde bir devlet meselesinin içine çekilir.

AD VITAM Oyuncu Kadrosu

Guillaume Canet

Stéphane Caillard

Nassim Lyes

Zita Hanrot

Alexis Manenti

Johan Heldenbergh

AD VITAM fragmanı