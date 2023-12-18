"Adım Farah" dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

FOX TV’de O3 Medya imzasıyla yayınlanan, Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi 2. sezonunda istediği reytingleri yakalayamadı. Dizinin gidişatı hakkında karar verildi.

27. Bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, FOX TV’de O3 Medya imzasıyla yayınlanan Adım Farah dizisinin final tarihi belli oldu. “Adım Farah” dizisi yurt dışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı.

26 bölüm olarak belirlenen final bölüm sayısının reytinglerinin yükselmesi halinde uzatılması planlanmıştı. 26. Bölümü yaklaşınca da 25. Bölümün reytingleri önemliydi. Bugün sabah yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi. “Adım Farah” dizisinin 27. Bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.