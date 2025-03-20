Adolescence dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Stephen Graham'ın başrolünde oynadığı Adolescence dizisi, 13 Mart'ta Netflix kütüphanesinde yerini aldı. 4 bölümden oluşan mini dizi geçtiğimiz hafta sonu boyunca dünya çapında Netflix'in en çok izlenen yapımı oldu. The Times yazarı Tom Peck diziyi "kusursuz" diye tanımlarken, Guardian'dan Lucy Mangan ise 5 yıldız verdiği Adolescence için "onlarca yıldır televizyonda gördüğüm en mükemmel şey" ifadesini kullandı. Adolescence dizisine yakından bakalım...

Adolescence dizisi konusu nedir?

Adolescence, 13 yaşındaki Jamie Miller'ın (Owen Cooper), okulundaki bir genç kızı öldürmek suçundan tutuklanmasıyla bir ailenin dünyasının nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Dizide genç bir kızın katilini arayan polisler, sınıf arkadaşını öldürmek suçundan 13 yaşındaki Jamie’yi gözaltına almaya karar verir. Dizide bütün ipuçları bu çocuğa işaret etse de kimse onun öldürdüğüne inanmaz.

Adolescence gerçek hikaye mi?

Adolescence dizisi gerçek bir hikaye değildir. İzleyenlerine kurgu bir anlatım sunuyor. Ancak Jack Thorne, senaryonun İngiltere'de son senelerde artan bıçaklı suçlardan ilham alındığını paylaşmıştı. Graham, bir röportajda daha önce bir genç çocuğun kız arkadaşını öldürdüğü haberinden etkilendiği belirterek gerçek olaylardan esinlendiği belirtti.

Adolescence dizisi oyuncuları kimler?

Stephen Graham- Eddie Miller

Ashley Walters- DI Luke Bascombe

Erin Doherty - Briony Ariston

Faye Marsay- DS Misha Frank

Owen Cooper- Jamie Miller

Adolescence fragmanı