Alp Navruz ile İlayda Alişan’lı “Piyasa” dizisi geliyor

Birsel Altuntaş’ın haberine göre Pastel Film’in merakla beklenen “Piyasa” dizisinin başrolleri belli oldu. Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi başarılı senarist Mehmet Barış Günger imzası taşıyor. Dizinin başrolleri genç kuşağın gözde yıldızları Alp Navruz ile İlayda Alişan oldu.

"Piyasa" dizisinin yönetmen koltuğunda da birçok unutulmaz yapımı çeken Serdar Gözelekli oturacak. Cast çalışmaları bitmek üzere olan dizinin çekimlerine yılbaşının ardından başlanacak. Dizide Alp Navruz “Kenan”, İlayda Alişan ise “Münevver” karakterine hayat verecek.