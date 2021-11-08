Alparslan Büyük Selçuklu konusu nedir, oyuncuları kimler? Alparslan dizisi karakterleri

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Dizide Akça Hatun'u Fahriye Evcen, Sultan Alparslan'ı ise Barış Arduç canlandıracak. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nun oturduğu dizi ilk bölümüyle 8 Kasım'da saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek. Peki, Alparslan dizisinin konusu ne? Nerede çekildi? İşte Alparslan dizisi, konusu, oyuncuları, fragmanı ve künyesi...

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisinin Künyesi

Kanal: TRT1

Yayın günü ve saati: Pazartesi-20.00

Yönetmen: Sedat İnci

Senarist: Emre Konuk

Başroller: Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür

Dizinin özeti: Alparslan: Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih süreci anlatılacak.

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon Buğra Gürsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Mehmet Özgür gibi isimlerin bir araya geldiği Uyanış:Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluşmuştu. Bu sezon ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Alparslan: Büyük Selçuklu" TRT 1 ekranlarında 8 Kasım'da yayımlanmaya başlayacak. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin oturduğu dizinin başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen üstleniyor. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı Barış Arduç, Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırırken, Sarp Levendoğlu Romen Diyojen, Gizem Karaca ise Evdokya karakterleri ile karşımıza çıkacak.

ALPARSLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki Alparlarsan dizinin konusu ne? TRT'in internet sitesinde dizinin konusu şu şekilde yer alıyor:

"Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır"





ALPARSLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı. Basına yansıyan haberlere göre dizinin bazı çekimleri Riva, Beykoz'daki alanlarda çekiliyor.

ALPARSLAN DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ





Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturduğu “Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

Barış Arduç (Alparslan)

Fahriye Evcen (Akça Hatun)

Mehmet Özgür (Nizamülmülk)

Yurdaer Okur (Tuğrul Bozan)

Erdinç Gülener (Çağrı Bey)

Barış Bağcı (Tuğrul Bey)

Sarp Levendoğlu (Romen Diyojen)

Gizem Karaca (Evdokya)





ALPARSLAN DİZİSİ FRAGMANI

ALPARSLAN DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 1. bölüm konusu ise TRT1'in sitesinde yer alana bilgilere göre şöyle:

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı (Barış Arduç) hiç ummadığı bir yere götürür.



Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.