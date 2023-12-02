Aşk filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk filmi ne zaman çıkacak?

Daha önce 'Ramo' dizisinde partner olan Cemre Baysel ve İlhan Şen bu defa 'Aşk Filmi'nde başrolü paylaşmak için gün sayıyor. Filmi galası yapıldı. Deniz Denizciler'in senaryosunu kaleme alıp, yönetmen koltuğuna oturduğu filmin, yapımcılığını ise Vahid Berke Ertekin üstlendi.

Aşk filmi konusu ne?

Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Gece, hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, topmodellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.

Aşk filmi ne zaman vizyona girecek?

1 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan filmin vizyon tarihi henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi.

Aşk filmi oyuncuları

Filmde, popüler top model "Yaz" karakterini Baysel, film yönetmeni "Uzay"ı ise Şen canlandırdı.

Filmin oyuncu kadrosunda Vahid Berke Ertekin, Onur Büyüktopçu, Erkan Petekkaya, Hande Katipoğlu, İrem Yüksel, Melissa Dilber, Deren Talu, Yusuf Baymaz ve İlayda Uzun Sarıkaya da yer aldı.

Ayrıca filmde kullanılan Kayahan, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses, Tan, Sena Şener, Cem Adrian ve İkiye On Kala’nın aşk şarkıları ise duyguları kabartacak.

Aşk filmi fragmanı