Benim Adım Gültepe yakında Kanal D'de

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Dizi Eylül ayında Kanal D ekranlarında...

Kanal D yeni sezona iddialı bir yapımla geliyor. Benim Adım Gültepe dizisi, geçtiğimiz günlerde çekimlerine İzmir'de başladı. Başrollerinde ekranlara geldiği zamanlarda adından sürekli söz ettiren dizilerde yer alan Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Ekin Koç, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Efe Akercan, Özgür Özgülgün, Bige Önal, Selen Öztürk, Numan Çakır, İskender Altın, Miray Akay gibi oyuncular bulunuyor. Yönetmenliği Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, senaristliğini ise Vural Yaşaroğlu üstleniyor. Dizi 1980'lerde İzmir'in Gültepe Semti'nde geçiyor.



Dizinin konusu şöyle: Gültepe semti her sokağında ayrı bir hikaye, ayrı bir yaşam mücadelesi barındırıyor. Mahalledeki hayal kırıklıklarına, umut arayışlarına, karşılıksız sevdalara mahallede yaşayan Seyfi, Gülali, Fevzi ve Murat adındaki dört yakın arkadaşın gözünden tanıklık edeceğiz. Gülümser (Ayça Bingöl) bu dört çocuktan Gülali’nin annesidir. Kocası hapishaneye düşen Gülümser, her şeye rağmen ayakları üzerinde durmaya, oğluna sahip çıkmaya çalışmaktadır. Ancak semtin yakışıklı ve bıçkın minibüs şoförü Halil ile yasak ve gizli bir aşk yaşamaktan da kaçamayacaktır. Halil de Gülümser’e aşıktır. Eşref (Mete Horozoğlu) ise, mahallenin hem korkulan hem de saygı duyulan ağır abisidir.



Benim Adım Gültepe, Eylül’de Kanal D’de ekranlarında seyirciyle buluşacak.