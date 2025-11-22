Bez Bebek ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler vardı?
Evrim Akın ve Asena Keskinci'nin başrollerini paylaştığı, kendine özgü fantastik hikayesiyle bir döneme damgasını vuran "Bez Bebek" dizisinin yeniden gündeme geldi. Peki Bez Bebek ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler vardı?
Elele Online
Bez Bebek dizisi, bir oyuncağın insan olma tutkusu üzerine kurulu eğlenceli ve fantastik senaryosu sayesinde, yayınlandığı dönemin ardından yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer etti. Dizi, Nana adlı bir oyuncağın, 100. doğum gününde gerçek bir insan olmayı dilemesi ve bu dileğinin gerçekleşmesiyle gerçek hayata karışmasını anlatıyor.
Bez Bebek dizisi ne zaman çekildi?
Bez Bebek dizisi, izleyicilerle ilk kez 20 Eylül 2007 tarihinde buluştu. Yapımını Focus Film'in üstlendiği bu başarılı projede, yapımcılığı Nilgün Sağyaşar yürütürken, yönetmenlik koltuğunda Serpil Kurtça oturdu.
Büyük ilgi gören ve fantastik dünyasıyla hafızalara kazınan dizi, 3 sezon süren başarılı yayın hayatının ardından, 2 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti.
Fantastik, komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren özgün yapısı sayesinde dizi, yalnızca çocuk izleyicilerle sınırlı kalmayıp, çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.
Bez Bebek Oyuncu Kadrosu
Evrim Akın – Nana
Tan Sağtürk / Alpay Atalan – Hakan Ertürk
Oya Aydoğan – Kulina / Sulina
Mehmet Usta – Şoker
Sevinç Aktansel – Makbule
Fatoş Kabasakal – Simge
Ege Tanman – Emre Ertürk
Reyhan Asena Keskinci – Yağmur Ertürk
Sibel Kasapoğlu – Özge
Tuğrul Arsever – Volkan
Turan Cihan Şimşek – Selim
Begüm Öner – Petek
Elif Ceren Balıkçı – Pompirikya
Deniz Özerman – Belgin
Dizide ayrıca Şükran Ovalı, Yeliz Tektaş, Eda Yılmaz, Tevfik Yapıcı, Necip Memili, Fatoş Sılan, Ferdi Atuner, Pınar Aylin ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular da önemli yan roller üstlenmiştir.