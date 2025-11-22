Bez Bebek ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler vardı?

Bez Bebek dizisi, bir oyuncağın insan olma tutkusu üzerine kurulu eğlenceli ve fantastik senaryosu sayesinde, yayınlandığı dönemin ardından yıllar geçmesine rağmen hafızalarda yer etti. Dizi, Nana adlı bir oyuncağın, 100. doğum gününde gerçek bir insan olmayı dilemesi ve bu dileğinin gerçekleşmesiyle gerçek hayata karışmasını anlatıyor.

Bez Bebek dizisi ne zaman çekildi?

Bez Bebek dizisi, izleyicilerle ilk kez 20 Eylül 2007 tarihinde buluştu. Yapımını Focus Film'in üstlendiği bu başarılı projede, yapımcılığı Nilgün Sağyaşar yürütürken, yönetmenlik koltuğunda Serpil Kurtça oturdu.

Büyük ilgi gören ve fantastik dünyasıyla hafızalara kazınan dizi, 3 sezon süren başarılı yayın hayatının ardından, 2 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan 101. bölümüyle ekranlara veda etti.

Fantastik, komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren özgün yapısı sayesinde dizi, yalnızca çocuk izleyicilerle sınırlı kalmayıp, çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

Bez Bebek Oyuncu Kadrosu

Evrim Akın – Nana

Tan Sağtürk / Alpay Atalan – Hakan Ertürk

Oya Aydoğan – Kulina / Sulina

Mehmet Usta – Şoker

Sevinç Aktansel – Makbule

Fatoş Kabasakal – Simge

Ege Tanman – Emre Ertürk

Reyhan Asena Keskinci – Yağmur Ertürk

Sibel Kasapoğlu – Özge

Tuğrul Arsever – Volkan

Turan Cihan Şimşek – Selim

Begüm Öner – Petek

Elif Ceren Balıkçı – Pompirikya

Deniz Özerman – Belgin

Dizide ayrıca Şükran Ovalı, Yeliz Tektaş, Eda Yılmaz, Tevfik Yapıcı, Necip Memili, Fatoş Sılan, Ferdi Atuner, Pınar Aylin ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular da önemli yan roller üstlenmiştir.