"Bu diziye girerken biraz ürktüm"

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Özge Özpirinçci,Aramızda Kalsın dizisinin kadrosuna dahil oldu

Özge Özpirinçci, Melis Danişmend’in sorularını yanıtladı. ‘Ağır Roman Yeni Dünya ’, ‘Tatar Ramazan’ dizilerinde ve ‘Veda’, ‘ Anadolu Kartalları’, ‘Kayıp’ filmlerinde rol alan Özpirinçci, Star TV’de yayımlanan, başrollerinde Uğur Yücel ile Binnur Kaya’nın rol aldığı ‘Aramızda Kalsın’da kendi tabiriyle ‘kokoş’ bir karakteri, Görkem’i canlandırıyor. “İlk kez bir komedide oynuyorum” diyen oyuncu şöyle konuşuyor: “Çok büyük isimler var, bir de oturmuş bir set. Giderken biraz ürktüm. Altı-yedi gün çalışmıyorum mesela, rejiyi arayıp, ‘Ne zaman çalışacağım, beni çalıştırsanıza’ diyorum.”



Eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan’ın nişanlanmasıyla ilgili haberlerde adı geçen oyuncu, “Uzun bir ilişkinin ardından bu haberler normal. Konuyla ilgili üzgün olduğum düşünülüyor, ben buna üzülüyorum. En doğrusunun sessiz kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü söylediğim her şey dönüp dolaşıp bana zarar verecek...” diyor. Ülkede yaşananlara sessiz kalmayan oyuncu, “Ailemden böyle gördüm” diyor: “Annemle babamın hep söylediği şu: ‘Hakkını her zaman savunacaksın.’ Daha yeni yerin altından yüzlerce ceset çıktı, günlerce haberleri izleyip ağladık. Tek hissettiğim, unutursak kalbimiz kurusun.”