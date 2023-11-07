Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 10 Kasım'da vizyona girecek olan filmler
Kasım ayı geldi ve sinema tutkunlarını heyecanlandıracak yeni filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Peki, bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte 10 Kasım'da vizyona girecek olan filmler...
Sinema tutkunları için heyecan verici bir hafta daha başlıyor. Bu hafta da aksiyondan animasyona, komediden drama yeni filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlerin konusu ve oyuncuları...
1. The Marvels
10 Kasım 2023 / Aksiyon, Macera, Fantastik
Oyuncular: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris
Konusu: Despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers yani Captain Marvel, Yüce Zeka'dan intikamını almayı başarır. Ancak yaşanan beklenmedik olayın ardından Carol, dünyanın yükünü sırtlamak zorunda kalır.
2. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
10 Kasım 2023 / Animasyon
Oyuncular: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul
Konusu: Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur.
3. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
10 Kasım 2023 / Komedi
Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Altan Erkekli
Konusu: Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla bilrikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor.
4. Troller Hep Beraber
10 Kasım 2023 / Animasyon, Macera, Komedi
Oyuncular: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric André
Konusu: Troller Hep Beraber, arkadaşları Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin ve Chenille ile birlikte türlü maceralara atılan Poppy'nin hikayesini konu ediyor.
5. Jeanne du Barry
10 Kasım 2023 / Dram, Tarihi, Romantik
Oyuncular: Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe
Konusu: Sosyal olarak yükselmeye hevesli sıradan bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder.
6. Seni Görüyorum
10 Kasım 2023 / Dram
Oyuncular: Feyyaz Duman, Melis Birkan, Hakan Salınmış
Konusu: Seni Görüyorum, doğup büyüdükleri yerden ayrılıp, İstanbul'a gelerek kendilerine yeni hayatlar kuran üç kardeş Kaan, İbrahim ve Tankut'un hikayesini konu ediyor.
7. Hanna ve Minik Canavarlar
10 Kasım 2023 / Animasyon, Aile
Konusu: Hanna ve Minik Canavarlar, küçük bir kızın gelişi ile herkesin hayatının değiştiği bir kasabada yaşananları konu ediyor.