Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 10 Kasım'da vizyona girecek olan filmler

Sinema tutkunları için heyecan verici bir hafta daha başlıyor. Bu hafta da aksiyondan animasyona, komediden drama yeni filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlerin konusu ve oyuncuları...

1. The Marvels

10 Kasım 2023 / Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris

Konusu: Despot Kree tarafından çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers yani Captain Marvel, Yüce Zeka'dan intikamını almayı başarır. Ancak yaşanan beklenmedik olayın ardından Carol, dünyanın yükünü sırtlamak zorunda kalır.

2. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

10 Kasım 2023 / Animasyon



Oyuncular: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul

Konusu: Anka, bilim insanı Fikret ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Onların yanında teknik işleri halleden on dört küçük, bir büyük drone vardır. Ancak onlar çalışmalarını ilerletirken adaya bir gök taşı düşer ve yayılan manyetik alan drone’ların canlanmasına neden olur.

3. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

10 Kasım 2023 / Komedi



Oyuncular: Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Altan Erkekli

Konusu: Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla bilrikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor.

4. Troller Hep Beraber

10 Kasım 2023 / Animasyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Eric André

Konusu: Troller Hep Beraber, arkadaşları Branch, Biggie, Tiny Diamond, Cooper, Satin ve Chenille ile birlikte türlü maceralara atılan Poppy'nin hikayesini konu ediyor.

5. Jeanne du Barry

10 Kasım 2023 / Dram, Tarihi, Romantik



Oyuncular: Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe

Konusu: Sosyal olarak yükselmeye hevesli sıradan bir kız olan Jeanne Vaubernier, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için kendine özgü çekiciliğini kullanır. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder.

6. Seni Görüyorum

10 Kasım 2023 / Dram



Oyuncular: Feyyaz Duman, Melis Birkan, Hakan Salınmış

Konusu: Seni Görüyorum, doğup büyüdükleri yerden ayrılıp, İstanbul'a gelerek kendilerine yeni hayatlar kuran üç kardeş Kaan, İbrahim ve Tankut'un hikayesini konu ediyor.

7. Hanna ve Minik Canavarlar

10 Kasım 2023 / Animasyon, Aile



Konusu: Hanna ve Minik Canavarlar, küçük bir kızın gelişi ile herkesin hayatının değiştiği bir kasabada yaşananları konu ediyor.