Bu nasıl aile!

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Jennifer Aniston ile Jason Sudeikis’in başrollerini paylaştığı yeni aksiyon-komedi filmi, 13 Eylül'de sinemalarda.

İşte filmin konusu… David Clark (Sudeikis) müşterileri baş aşçılardan ve ev kadını annelerden oluşan küçük çaplı bir uyuşturucu satıcısıdır, ama çocuklara asla satış yapmaz—ne de olsa vicdanlı biridir. Dolayısıyla, nasıl bir sorunla karşılaşabilir ki? Çok büyük bir sorunla. Bariz nedenlerden ötürü göze batmamayı tercih eden David, mahalledeki bazı gençlere yardım etmeye çalışırken üzerine üç serserinin çullanmasıyla, hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını zor yoldan öğrenir. Zulasını ve parasını bu serserilere kaptırınca, tedarikçisi Brad’e (Ed Helms) fena halde borçlanır. David zararını çıkartmak —ve sağlığını korumak— için, şimdi büyük çaplı bir uyuşturucu satıcısı olmak zorundadır ve bunun için de Brad’in son sevkıyatını Meksika’dan getirmelidir. Komşularından üçünü, yani şüpheci striptizci Rose’u (Aniston), müşterisi olmak isteyen Kenny’yi (Will Poulter) ve uyanık bir genç kız olan Casey’yi (Emma Roberts) kendiyle birlikte hareket etmeye zorlayarak, kusursuz bir plan yapar. Sahte bir eş, sahte iki çocuk ve David’den oluşan “Miller ailesi” kocaman ve parlak bir karavanla Dört Temmuz (Amerika’nın Bağımsızlık Günü) hafta sonu için güney sınırına doğru yola çıkarlar.