Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı
Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Sahipsizler"in başrol oyuncusu Burak Berkay Akgül, yorucu geçen bir sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Hazal Subaşı ile birlikte ekranda fırtınalar estiren genç oyuncu, tatil için son zamanların popüler rotası Karadağ'ı tercih etti. Tatilde ona eşlik eden ise oyuncu sevgilisi Özge Yağız oldu.
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Star TV'nin popüler dizisi "Sahipsizler" de Hazal Subaşı ile başrolü paylaşan Burak Berkay Akgül, performansı ile bu sezon konuşulan oyuncular arasındaydı.
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Burak Berkay Akgül, dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.
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Yorgunluk atmak için son dönemlerin favori destinasyonlarından Karadağ'ı seçen oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Yağız ile tatil keyfini sürüyor.
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Çift, Kotor'da verdikleri pozları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.