Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı

Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Sahipsizler"in başrol oyuncusu Burak Berkay Akgül, yorucu geçen bir sezonun ardından soluğu tatilde aldı. Hazal Subaşı ile birlikte ekranda fırtınalar estiren genç oyuncu, tatil için son zamanların popüler rotası Karadağ'ı tercih etti. Tatilde ona eşlik eden ise oyuncu sevgilisi Özge Yağız oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı - Resim : 1

Star TV'nin popüler dizisi "Sahipsizler" de Hazal Subaşı ile başrolü paylaşan Burak Berkay Akgül, performansı ile bu sezon konuşulan oyuncular arasındaydı.  

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Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı - Resim : 2

Burak Berkay Akgül, dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.

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Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı - Resim : 3

Yorgunluk atmak için son dönemlerin favori destinasyonlarından Karadağ'ı seçen oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Yağız ile tatil keyfini sürüyor.

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Burak Berkay Akgül ve sevgilisi Özge Yağız ile Karadağ tatiline çıktı - Resim : 4

Çift, Kotor'da verdikleri pozları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. 