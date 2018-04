Büyük aşklar asla bitmez!

Ferzan Özpetek "Kemerlerinizi Bağlayın" ile "Büyük aşklar asla bitmez!" diyor. İşte haftanın diğer filmleri...

Sinema salonları bu hafta 9 yeni filmle buluşuyor.



Ödüllü yönetmen Ferzan Özpetek'in 10. filmi "Kemerlerinizi Bağlayın/Allacciate le Cinture" sinemaseverlerle buluşacak.



Başrollerini Kasia Smutniak ve Francesco Arca'nın paylaştığı filmde, Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Paola Minaccioni rol aldı.



Hikaye ve senaryosunu Ferzan Özpetek'in Gianni Romoli ile birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Gian Filippo Corticelli, kurgusunu Patrizio Marone yaptı, kostümleri Alessandro Lai hazırladı.



İzleyiciyi yasak bir tutkunun hikayesinden, 13 yıllık bir evliliğin yolculuğuna çıkaran ve gerçek bir hikayeden esinlenilen filmin çekimleri, İtalya'nın güneyindeki Lecce şehrinde gerçekleştirildi.



"Zaman Makinesi 1973"

Yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün yaptığı, yapımcılığını Mustafa Sirmen'in üstlendiği "Zaman Makinası 1973"ün senaryosunu Kemal Kenan Ergen yazdı.



Müziklerini Gökalp Ergen, kostümlerini Ayten Şentürk'ün yaptığı filmde, Gürgen Öz, Seda Bakan, Mustafa Uzunyılmaz, Zihni Göktay, Ali Rıza Tanyeli, Ferdi Sancar, Damla Tangül, Esvet Şahin, Ali Yoğurtçuoğlu, Fülhan Tekin, Birsu Demir, Fatih Koyunoğlu, Can Bartu Aslan ve Fehmi Dalsaldı kamera karşısına geçti.



Bir baba-oğul hikayesi olan Zaman Makinesi 1973'ün konusu özetle şöyle:



"Tolga'nın babası Ali Rıza Bey vefat eder, tüm servetini annesine bırakırken, Tolga'ya sadece Anadol STC 16 marka eski bir otomobil bırakır. Tüm mirastan men edilen Tolga sinirlenir ve arabaya atlayıp uzaklaşmak ister. Sinirle başına gelenleri eleştiren Tolga, bir anda havalanan arabası ile kendisini gökyüzünde bulur ve araba onu kumsala ulaştırır. Zaman Makinesi 1973, Tolga'nın günümüzden geçmişe gidişini ve 1973 senesinde başına gelen olayları anlatıyor."



"Sadece Sen"

Haftanın merakla beklenen filmlerinden biri de Güney Kore yapımı "Only You Always"den uyarlanan "Sadece Sen"...



Yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı filmin uyarlama senaryosunu Asli Zengin ve Ceren Aslan yazdı, müzikleri de Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.



En son "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde başarılı performansıyla dikkati çeken Belçim Bilgin'in görme engelli "Hazal"ı, oyuncu İbrahim Çelikkol'un da eski bir boksör olan Ali'yi oynadığı filmde, Kerem Can, Necmi Yapıcı, Cezmi Baskın ve Erol Demiröz de rol aldı.



Filmin konusu şöyle:

"Görme engelli Hazal ile eski bir boksör olan Ali'nin yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Ali'nin aşkı, karanlığa mahkum olmasına rağmen hayat dolu olan bu genç kız için bir umut olur. Kader onları aşk ile birleştirir ancak Ali'nin karanlık geçmişi ikisinin de bilmediği bir gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olur. Ali, Hazal için hayatını tehlikeye sokacak bir oyunun içine girer. Aşkı uğruna girdiği bu mücadele yine onların kaderini belirleyecektir."



"Köksüz"

Deniz Akçay, ilk uzun metrajlı filmi "Köksüz"ün senaryosunu da kendisi yazdı.



Ahu Türkpençe, Lale Başar, Savaş Alp Başar ile Sekvan Serinkaya'nın rol aldığı film, beklenmedik bir kayıpla sarsılan bir ailenin, bu kaybın ardından nasıl baş edeceklerini bilemedikleri yeni durumla karşı karşıya kalmaları, aile içindeki erk mücadelesi ve yetersizlik, kaçışlar, iletişimsizlik, suçluluk, bunun yarattığı öfke ve bunalım, aidiyet hissi ve bu hissin yoksunluğunun insanları sürüklediği suçlar üzerine kurulu.



2013 Venedik Film Festivali'nin "Yarışma Filmi" olarak gösterilen "Köksüz", 2013 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Yılmaz Güney" ödüllerini, 2013 Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde ise "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.



"Dursun Çavuş"

Ali Engin'in yönettiği "Dursun Çavuş" adlı filmde, Turan Özdemir, Sinan Bengier, Perihan Savaş ile Seden Kızıltunç oynadı.



Konusunu yaşanmış gerçek bir hikayeden alan "Dursun Çavuş", 1973 yılında Adıyaman'da yaşanan bir seçim yarışında meydana gelen trajik komik olayları konu ediniyor.



"Büyük Usta"

Yönetmenliğini Çinli yönetmen Kar Wai Wong'un üstlendiği "Büyük Usta/Grandmaster", Uzak Doğu dövüş sanatlarına odaklanıyor.



Filmde, Ziyi Zhang, Tony Leung, Chiu Wai, Cung Le, Hye-kyo Song, Chen Chang rol aldı. Filmde, Bruce Lee ve onun gibi birçok efsane dövüşçüyü yetiştiren Ip Man'in gerçek hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor.



"Rüzgar Yükseliyor"

Haftanın animasyon filmi Japon yönetmen Hayao Miyazaki imzası taşıyor. "Rüzgar Yükseliyor/The Wind Rises" adlı filmin senanyorusun da Hayao Miyazaki yazdı.



Müzikleri Joe Hısaishi imzası taşıyan film, Jiro'nun yaşamını, Kanto depremini ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'na girişini konu ediniyor. Filmin konusu özetle şöyle:



"Jiro uçmayı ve güzel uçaklar tasarlamayı hayal ediyordur. Erken yaşlardan itibaren miyop olan ve pilotluk yapması mümkün olmayan Jiro, 1927 yılında Japonya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden birinde kendine iş bulur. Dehası kısa bir sürede fark edilir ve Jiro dünyanın sayılı uçak tasarımcılarından biri olur."



Japon Akademi Ödülü'nde "Yılın Animasyonu" ödülünü alan filmde, Hideaki Anno, Miori Takimoto, Hidetoşi Nişijima rol aldı.



"Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk"

Sinemaseverleri "Madagaskar", "Kung Fu Panda" ve "Şrek"le tanıştıran stüdyo Dreamworks Animation'ın yeni macerası "Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk" vizyona girecek .



"Büyük bir işadamı, kaşif, bilim adamı, gurme, Olimpiyat Madalyası sahibi bir atlet ve bir dahi olmasının yanında, dünyanın en zeki ve en başarılı köpeği" Bay Peabody'u Yekta Kopan'ın seslendirdiği animasyon filmi, Rob Minkoff'un yönettiği filmin senaryosunu Jay Ward ve Craig Wright yazdı.



"Hız Tutkusu"

EA Games'in aynı isimli dünyaca ünlü video oyunundan uyarlanan "Hız Tutkusu/Need For Speed", hız ve macerayı bu sefer beyazperdeye taşıyacak.



3D seçeneğiyle vizyona giren filmin başrollerinde Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Ramon Rodriguez, Rami Malek, Scott Mescudi, Dakota Johnson, Harrison Gilbertson ve Michael Keaton yer aldı. Filmin yönetmenlik koltuğuna ise usta isim Scott Waugh oturdu.



Filmin konusu şöyle:

"Tobey Marshall, ailesinin otomotiv dükkanını işletmektedir. En büyük hobisi sokaklarda arkadaşlarıyla araba yarışlarına katılmaktır. Çok mutlu bir adam olan Tobey, işlemediği bir suç yüzünden hapse atılınca tüm hayatı tepetaklak olur. Bedeli ne olursa olsun 2 yıllık hapis cezası bittikten sonra düşmanlarından intikamını alacaktır." (AA)