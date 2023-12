Can Yaman başrollü polisiye komedi dizisi "Violet Like the Sea" geliyor

Bir süredir Türkiye'den uzakta yaşayan Can Yaman yeniden Türk seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. BluTV, Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı İtalya yapımı "Violet Like the Sea" (Viola come il mare) dizisinin çok yakında platforma ekleneceğini duyurdu.

"Muhabir Violet Vitale ve Müfettiş Francesco Demir'in maceralarına davetlisiniz."

BluTV haberi "Cinayet vakalarında yan yana çalışan Muhabir Violet Vitale ve Müfettiş Francesco Demir'in maceralarına davetlisiniz." ifadeleriyle paylaştı. Ancak dizinin platforma ekleneceği kesin tarihi henüz belli değil.

Can Yaman ve Francesca Chillemi'nin başrollerinde yer aldığı #VioletLikeTheSea yakında sadece BluTV'de. pic.twitter.com/rgujCxjQOR — BluTV (@BluTV) December 18, 2023

Dizinin konusu:

Viola Vitale, babasını aramak için memleketi Sicilya'ya döndüğünde bir dijital haber şirketinde çalışmaya başlar ve sinestezi yardımıyla suçları çözme konusunda uzman olan polis müfettişi Francesco Demir'e katılır.