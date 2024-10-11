Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu
Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu
'Sadakatsiz' dizisinden sonra 1001 Gece Masalları” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu.
1 / 4
1001 Gece Masalları” dizisiyle anlaşmaya varan ve yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu.
2 / 4
Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak.
3 / 4
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol “1001 Gece Masalları”nın güzel oyuncunun partneri olacak ve Sultan Şehriyar karakterine hayat verecek.
4 / 4
Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak.