Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu

'Sadakatsiz' dizisinden sonra 1001 Gece Masalları” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu - Resim : 1

1001 Gece Masalları” dizisiyle anlaşmaya varan ve yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu.

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Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu - Resim : 2

Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

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Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol “1001 Gece Masalları”nın güzel oyuncunun partneri olacak ve Sultan Şehriyar karakterine hayat verecek.

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Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu - Resim : 4

Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak.