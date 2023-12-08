Catering Christmas filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
2022 Kanada, ABD ortak yapımı Catering Christmas filmi, Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenenler arasında 4. sırada yer aldı. Peki Catering Christmas filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı filmlerine olan ilgi de arttı. Romantik komedi türündeki 2022 Kanada, ABD ortak yapımı Catering Christmas filmi, Netflix'te geçtiğimiz hafta (27 Kasım-3 Aralık) en çok izlenenler arasında 4. sırada yer aldı. Cara J. Russell'ın senaryosunu yazdığı Catering Christmas filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...
Catering Christmas filmi konusu ne?
Zor durumdaki bir yemek şirketi, yerel vakfın Noel galası için yemek yapmayı kabul ettiğinde, ev sahibinin yakışıklı yeğeniyle beklenmedik bir bağ kurar.
Catering Christmas filmi oyuncuları
- Merritt Patterson
- Daniel Lissing
- Michael Hanrahan
- Rosemary Dunsmore
- Melanie Leishman
- Lily Gao
Catering Christmas filmi fragmanı
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