Catering Christmas filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yılbaşı yaklaşırken yılbaşı filmlerine olan ilgi de arttı. Romantik komedi türündeki 2022 Kanada, ABD ortak yapımı Catering Christmas filmi, Netflix'te geçtiğimiz hafta (27 Kasım-3 Aralık) en çok izlenenler arasında 4. sırada yer aldı. Cara J. Russell'ın senaryosunu yazdığı Catering Christmas filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Catering Christmas filmi konusu ne?

Zor durumdaki bir yemek şirketi, yerel vakfın Noel galası için yemek yapmayı kabul ettiğinde, ev sahibinin yakışıklı yeğeniyle beklenmedik bir bağ kurar.

Catering Christmas filmi oyuncuları

Merritt Patterson

Daniel Lissing

Michael Hanrahan

Rosemary Dunsmore

Melanie Leishman

Lily Gao

Catering Christmas filmi fragmanı