Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

BluTV'de geçen sezon yayın hayatına başlayan, efsanevi karakter Behzat Ç’nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonuyla 7 Aralık’ta BluTV’de yayınlanacak.

Ortaks Yapım imzalı dizide Erdal Beşikçioğlu’na İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç eşlik ediyor.

Özge Yağız ve Selen Öztürk‘ün konuk oyuncu olduğu dizide yeni sezonda ayrıca kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve Devrim Yakut dahil oldu.

Ercan Uğur‘un yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda yine Devrim Yalçın oturuyor.