Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve oyuncuları
Star TV’nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Çirkin" için geri sayım resmen bitti. 25 Film imzalı yapımın 1. bölümünden gelen 3. tanıtımla birlikte izleyicilerin merakla beklediği yayın tarihi de netleşti. Peki Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve oyuncuları
Star TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi "Çirkin", ilk bölümünden gelen son tanıtımlarla birlikte yayın takvimindeki yerini aldı. 25 Film imzalı yapım, gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse gizemli hikâyesiyle 2026 sezonunun en iddialı dramalarından biri olmaya aday.
Yayın Tarihi ve Saati
Star TV tarafından yapılan resmi açıklamaya göre dizi;
Başlangıç Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar
Saat: 20.00
Kanal: Star TV
Çirkin Dizisinin Konusu
Dizi, tüm Türkiye'nin tanıdığı Meryem Tunalı'nın gizemli bir şekilde kayboluşuyla fitili ateşlenen sarsıcı bir hikâyeyi konu alıyor.
Büyük Dönüşüm: Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresi tarafından "Çirkin" lakabıyla anılan Meryem'in (Derya Pınar Ak), saf duygularla tutunduğu hayattan güç ve para dolu bir dünyaya evrilen değişim süreci anlatılıyor.
Aşk ve Hesaplaşma: Yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir (Çağlar Ertuğrul) ile yolları yeniden kesişen Meryem, kendini sırlar ve geri dönüşü olmayan kararların ortasında bulacak. Kadir'in Meryem'e yaptığı beklenmedik evlilik teklifi, Karataş ailesinde büyük bir krizin kapısını aralayacak.