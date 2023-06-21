Deliyürek dizisi yeni versiyonu ile geri dönüyor!
1998 yılında başlayan ve yayınlandığı 4 sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen 'Deli Yürek' dizisi yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Zeynep Tokuş, Ali Sürmeli ve Ebru Cündübeyoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı Deli Yürek dizisi yeni versiyonuyla geri dönüyor.
YENİ VERSİYONU ÇEKİLECEK
Calinos Entertainment'ın uluslararası satışlarından sorumlu ismi Aslı Serim, gelecek sene 25. yılını kutlamaya hazırlanan Calinos'un Deli Yürek dizisinin yeni versiyonunu çekeceğini duyurdu.
Şirketin globale sattığı ilk dizi olan Deli Yürek'in yeni versiyonu dizinin yapım şirketi Sinegraf'la ortak olarak hazırlanacak.
'YUSUF' KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Yusuf' karakterini kimin oynayacağı, İmirzalıoğlu'nun dizide yer alıp almayacağı merak konusu oldu.