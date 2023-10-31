Dilan Çiçek Deniz'in başrolünde yer aldığı Aşk Mevsimi'nden teaser yayınlandı

Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Tanış, Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mevsimi'nden tanıtım yayınlandı.

Aşk Mevsimi ne zaman yayınlanacak?

Yıllara yayılan bir aşk hilayesini anlatan romantik film, 9 Şubat 2024’te vizyona girecek. Film, yıllara yayılan bir aşk hikayesini sıcacık bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Aşk Mevsimi oyuncu kadrosu

Filmde Şirin karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz ve Ali Yaman karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu'na; Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler eşlik ediyor.

Aşk Mevsimi teaser