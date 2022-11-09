Emin Alper'in ödüllü filmi 'Kurak Günler' 9 Aralık'ta vizyona giriyor

Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen, Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan Emin Alper imzalı ‘Kurak Günler’in yeni vizyon tarihi açıklandı. 9 Aralık’ta tüm sinemaseverlerle buluşacak filmin, vizyon afişi yayınlandı.



Emin Alper’in yeni filmi Kurak Günler, vizyonda sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde gerçekleşen, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan film Antalya’dan En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam 9 ödülle dönmüştü.



Ay Yapım ve Liman Film’in yapımcısı olduğu Kurak Günler’in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.



Emin Alper’in yazıp yönettiği, dördüncü uzun metrajlı filmi Kurak Günler, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim ve avukat oğlu Şahin, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Kurak Günler, 9 Aralık’ta Bir Film dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.