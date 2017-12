Muhteşem aksiyon filmleri ile hem adrenalin ihtiyacınızı karşılayacak hem de sevdiklerinizle güzel vakit geçirmiş olacaksınız.

Hayatın koşuşturması içerisinde kendinize zaman ayırmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yaşadığınız her gün sizin için bir aksiyon filminden farksız hale gelmiş olabilir. Fakat bu yine de adrenaline ihtiyacınız olmayacağı anlamına gelmiyor.



Expendables 2 (Cehennem Melekleri 2)

80 ve 90 Yılların efsane diyebileceğimiz aksiyon filmleri arasında yer alan Cehennem Melekleri serisinin ikinci filmi ile damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. En iyi Aktörlerin oynadığı bu film, Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Chuch Norris, Jet Li, Bruce Willis ve Terry Crews gibi saymakla bitmeyecek bir kadroya sahip. Filmde rejim ve diktatörlüğü konu alarak ve bu rejimi yıkmak için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerlerin hikayesi anlatılmaktadır. Aksiyona doyamayacağınız bir seridir. Hikaye size başka filmlerin konuları ile aynı gelse de bu kadar iyi oyuncuları bir arada göremeyeceğiniz bir film.



The Equalizer (Adalet)

Danzel Washington’un en iyi filmleri arasında yer alan bir aksiyon filmidir. Adaleti dengelemeye çalışan bir adamın hikayesini konu alan filmde heyecandan duramayacağınızı söyleyebiliriz. McCall geçmişini geride bırakarak sıradan bir hayata dönmeye çalışmaktadır ama bu sessiz hayatı çok uzun sürmez. Teri ile tanışınca onun içinde bulunduğu durumu fark eder ve ona yardımcı olur. Rus mafyasının elinde olan bu kızı kurtarmak için başı belaya girer ve aksiyonda burada başlar. Adalet güçsüzün yanında olmaktır felsefesiyle yola çıkan filmde aksiyona doyamayacağınızı söyleyebiliriz. Danzel Washington hayranı değilseniz bu filmden sonra bu kesinlikle sona erecek.



Mission Impossible 5 Rogue Nation (Görevimiz Tehlike 5)

2015 yılının en başarılı aksiyon filmleri kahramanları arasında yer alan bir diğer isim ise tabi ki Tom Cruise’dur. Efsane olmuş olan bu seride görüntü efekte doyamayacağınızı söyleyebiliriz. Filmde Tom Cruise dışında, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames ve Alec Baldwin gibi başarılı isimlerin yer aldığı güçlü bir kadroya sahiptir. Viyana operasında geçen filmde aksiyona doyamayacağınız motorsiklet sahnelerinde ayağa kalkabilirsiniz diyebiliriz. İzlemediyseniz mutlaka izlenmesi gereken bir aksiyon filmdir. Gizli soygunları ve casusları konu alan filmde heyecan her an sizinle.



Deadpool

Ryan Reynolds. Kadroda kendisine Morena Baccarin, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna Hildebrand ve T.J. Miller oynadığı filmde aksiyon, macera ve komediyi bir arada bulabilirsiniz. Hayatına giren Vanessa ile harika bir uyum olurken bir şeylerin tam da yolunda gidiyor derken, kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Sevdiği kadını bu acılı süreci izlemekten kurtarmak için onu terk eden Wade, kendisine tedavi umudu sunan bir bilimsel projeye katılır ve aksiyon başlar. İçerik olarak güzel bir aksiyon olan filmde izlerken çocuksu espriler bulabilir ve hatta dalga geçtiğini düşünebilirsiniz. Film içinde, birçok filmle dalga geçen replik ve sahneleri izleyebilirsiniz.



Allegiant (Uyumsuz Serisi)

Bu filmi izlemediyseniz eğer, ilk seriden başlayarak izlemeniz daha iyi olabilir diyebiliriz. Uzak bir gelecekte yaşanılanları konu alan filmde, geleceği beş parçaya bölmüştür. Bu parçalar; dürüstlük, fedakarlık, cesurluk, dostluk ve bilgeliktir. Bunlardan birini seçen bir daha değişiklik yapamıyor ve ömür boyu orada kalmak zoruna kalıyor. Tris ve Four'u, öncekinden çok daha tehlikeli yeni bir dünyaya bekliyor bu filmde. Uyumsuz’da sistemi alt üst eden bilgileri ortaya çıkardıktan sonra hayatlarını ve sevdiklerini bırakmak zorunda kalırlar. Bol macera ve bilim kurgu olan bu seriyi izlemeden geçmeyin.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Doğu Ekspresinde Cinayet Fragman TIKLAYIN