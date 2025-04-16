Eşfre Rüya dizisi artık YouTube'da yayınlanmayacak!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Eşref Rüya dizisinde izleyiciyi şaşırtan bir karar alındı. YouTube’a yüklenen ve ilk üç bölümü 53 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan dizi artık YouTube'da yayınlanmayacak.

EŞREF RÜYA'NIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜ YOUTUBE'DA YAYINLANACAK

Son olarak dördüncü bölümü de platforma yüklenecek olan Eşref Rüya, beşinci bölümünden itibaren kendi gün ve saatinde sadece Kanal D’de olacak.

YALNIZCA KANAL D'DEN İZLENEBİLECEK

Diziseverler beşinci bölümle birlikte diziyi çarşamba akşamları yalnızca Kanal D ekranından izleyebilecek.