Eşref Rüya dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Eşref Rüya dizisi bugün izleyiciyle buluşuyor
Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Eşref Rüya” bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eşref Rüya dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi bu akşam Kanal D ekranında ilk bölüm ile ekrana gelecek.
Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan “Eşref Rüya” konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor.
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
EŞREF RÜYA KONUSU
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.