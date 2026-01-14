Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta?

Eşref Rüya 28. Bölümde neler olacak?

Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır. Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.