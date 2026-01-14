Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yılbaşı tatili ve çekimlere verilen iki haftalık aranın ardından izleyiciyle bugün buluşup buluşmayacağı merak ediliyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, saat kaçta? İşte yanıtı...

Özge Çolak

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, yılbaşı nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından bu akşam izleyiciyle hasret gideriyor.

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 14 OCAK 2026

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

14:00 Gelinim Mutfakta Yeni Bölüm

16:45 Arka Sokaklar Tekrar

18:30 Kanal D Ana Haber Canlı

20:00 Eşref Rüya Yeni Bölüm

00:15 Uzak Şehir Tekrar

03:00 Poyraz Karayel

Eşref Rüya 28. Bölümde neler olacak? 

Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır. Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.