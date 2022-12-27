Gülse Birsel imzalı 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi yapıldı



YILBAŞI GECESİNİN KADROSU

Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oyuncu kadrosunun eğlenceli yılbaşı gecesi hikayesiyle buluştuğu filmin sonunda oyuncular hep birlikte sahneye çıktı.

Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.

‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık’ta Disney+’da izleyicisiyle buluşacak