Gülse Birsel imzalı 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi yapıldı
Yılbaşı Gecesi'nin galasından: Gülse Birsel imzalı Disney Plus'ın yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi dün gece Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. Galaya birçok ünlü isim katıldı.
Yapımını BKM’nin üstlendiği Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Yılbaşı Gecesi’ dün gece gerçekleşen özel gösterimde ilk kez izleyicilerle buluştu. 30 Aralık’ta platformda yayına girecek olan filmin Maximum Uniq Hall’de gerçekleşen özel gösteriminde Demet Evgar, Öykü Karayel, Can Bonomo, Berfu ve Eser Yenenler, Teoman, Nil Karaibrahimgil, Gazapizm, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Aslı İnandık, Fırat Çelik, Meriç Aral, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Ertuğrul Özkök, Elif Dürüst, Mert Demir, Melikşah Altuntaş, Doğu Demirkol gibi birçok ünlü isim film ekibini yalnız bırakmadı.
YILBAŞI GECESİNİN KADROSU
Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oyuncu kadrosunun eğlenceli yılbaşı gecesi hikayesiyle buluştuğu filmin sonunda oyuncular hep birlikte sahneye çıktı.
Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.
‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık’ta Disney+’da izleyicisiyle buluşacak
Alina Boz ve Boran Kuzum
Can Bonomo-Öykü Karayel