Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu ne, oyuncuları kimler?

Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) 16 Kasım'da Netflix'te gösterime girdi. Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler arasında 3. sıraya yerleşti. Mary Lambert'ın yönettiği film, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da sinema yazarlarının yorumlarına dayanarak 100 üzerinden ancak 41 puan alabildi. İşte "Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu ve oyuncuları...

Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu

Netflix, filmin konusunu kısaca şöyle özetliyor:

Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.

Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) oyuncuları

Heather Graham

Matt Cedeño

Brandy Norwood

Jason Biggs

Abby Villasmil

Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) fragmanı