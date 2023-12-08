Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu ne, oyuncuları kimler?
Mary Lambert'ın yönettiği Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) 16 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Filmi izlemek isteyenler "Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyor...
Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) 16 Kasım'da Netflix'te gösterime girdi. Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler arasında 3. sıraya yerleşti. Mary Lambert'ın yönettiği film, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da sinema yazarlarının yorumlarına dayanarak 100 üzerinden ancak 41 puan alabildi. İşte "Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu ve oyuncuları...
Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) konusu
Netflix, filmin konusunu kısaca şöyle özetliyor:
Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.
Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) oyuncuları
- Heather Graham
- Matt Cedeño
- Brandy Norwood
- Jason Biggs
- Abby Villasmil
Hayatımın En İyi Noel Tatili (Best. Christmas. Ever.) fragmanı
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