“Heretic / Sapkın” filmi oyuncularından samimi açıklamalar

Grant'in başrolde oynadığı, yabancı bir adamın evinde kedi-fare oyununun içine çekilen iki dindar genç kadının hikayesini konu edinen “Heretic / Sapkın” , korku severler tarafından bir süredir merakla bekleniyor. 8 Kasım’da vizyonda olacak film öncesi başrol oyuncuları dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başrollerde Hugh Grant, Chloe East ve Sophie Thatcher’in yer aldığı, iki Mormon misyoneri genç kadının, bir adamı dönüştürme çabasının beklediklerinden çok daha tehlikeli bir hale gelişini konu alan “Heretic/Sapkın” filmi çok yakında seyirciyle buluşuyor. Korku severleri heyecanlandıran filmde Altın Küre ödüllü Hugh Grant, bugüne kadar ki en iyi performanslarından birini sergiliyor. Romantik komedilerin aranan ismi Grant’in ilk defa bu kadar kötücül bir karaktere bürüneceği film öncesi başrol oyuncuları samimi açıklamalarda bulundu.

'Kötü adamları anlamaya çalışmayı seviyorum'

Sapkın’da canlandırdığı Mr. Reed karakteri için açıkça çok yozlaşmış ve kötü biri tanımlamasını yapan Grant, “Sanırım artık oyunculukta anormal insanlara doğru çekiliyorum. İnsanların hayat, deneyimi ve çektikleri acılar sonucunda kendilerini garip şekillerde koruma yoluna gittiklerini ve tuhaf şekillere büküldüğünü görüyorum. Kötü karakterleri çalışırken "Sana ne oldu?" diye düşünmeyi ve "Bu şeyi yaratan neydi?" diyerek anlamaya çalışmayı seviyorum” diyor ve canlandırdığı karekteri şu cümlelerle anlatıyor: “Mr. Reed yüzeysel olarak çok eğlenceli olduğunu düşünüyor, tıpkı öğretmeyi eğlenceli bir deneyim haline getireceğini düşünen trendi bir profesör gibi. Her şey bir oyun gibi ve eğlenceli gözüktüğü için filmdeki her şeyin iki kat korkutucu olacağını düşünüyorum.”

'Korkuyla başa çıkamıyorum!'

Korkuyla başa çıkamadığını söyleyen Grant, “Sanırım bu filmi yaptıktan sonra korkularımla başa çıkabildim ama totalde gerçekten başa çıkamıyorum. Yani, Midsommar’ı üç yıl önce izledim ve hatırladıkça hala derin bir travma geçiriyorum” diye anlatıyor.

Sapkın’da birlikte çalıştığı ve gerçek hayatta da Mormon olarak büyümüş olan Sophie ve Chloe’nin bu film için çok faydalı olduğunu aktaran ünlü oyuncu, filme başlamadan önce Mormonizm'i araştırdığını, çok fazla din, tarikat lideri ve seri katil incelediğini söylüyor.

'Şimdiye kadar oynadığım en yorucu filmdi'

Sapkın’da rahibe Paxton rolünü canlandıran Chloe East ise, film hakkında şunları anlatıyor: “Gerçek bir misyoner rahibeyi temsil etmek istiyordum. Bu sebeple sık sık misyoner arkadaşlarıma danıştım. Bu film beni bir yolculuğa çıkardı. Şimdiye kadar yaptığım en yorucu filmdi. Zihinsel ve fiziksel olarak... Filmi izlediğimde anladım ki her zorluğa değmişti. Filmi seviyorum ama zordu.”

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Heretic / Sapkın”, 8 Kasım’da vizyonda olacak.

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