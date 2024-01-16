'İnci Taneleri' dizisinin yayın günü belli oldu: İşte ekrana geleceği tarih...

Kanal D ekranlarında ekrana gelmeye hazırlanan ve fragmanında pavyon işçisini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansıyla büyük ses getiren 'İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu.

İNCİ TANELERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Merakla beklenen 'İnci Taneleri' dizisi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekranlarında olacak.

DİZİNİN AFİŞİ DE ÇIKTI

BKM imzalı dizinin afişi de yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.