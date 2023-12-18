Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri’nin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan İnci Taneleri' dizisi, Kanal D'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği BKM Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

İNCİ TANELERİ KONUSU

Dizinin konusu şöyle:

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İNCİ TANELERİ İLK TANITIM