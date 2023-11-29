Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kızıl Goncalar konusu ne, oyuncuları kimler?

Kurtlar Vadisi ile Merhamet dizilerinden sonra setlere ara veren ve 2020 yılında eşi Ahmet Serdar'ı kaybetmesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Özgü Namal, ekranlara dönüyor. Gold Film imzası taşıyan FOX TV'de yayın hayatına başlayacak Kızıl Goncalar dizisinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor. Diziden ilk fragman da izleyici ile buluştu.

Kızıl Goncalar konusu

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yanı sıra, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Kızıl Goncalar künye

TÜR: DRAMA

YAPIM ŞİRKETİ: GOLD FİLM

YAPIMCI: FARUK TURGUT

GENEL KOORDİNATÖR: AHSEN TÜZÜN BALTEPE

YÖNETMEN: ÖMÜR ATAY

SENARYO: ŞÜKRÜ NECATİ ŞAHİN

Kızıl Goncalar fragman