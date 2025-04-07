Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar final kararı ile sevenlerini üzmüştü. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 50.bölümle final yapacağı duyurulmuştu. Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 44. bölümü ile bugün ekrana gelecekti. Ancak dizi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pazartesi akşamları Now TV'de ekrana gelen dizinin bu akşam (7 Nisan Pazartesi) yayınlanması planlanan 44. bölümü düşük reklam geliri nedeniyle iptal edildi.

KIZIL GONCALAR 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim’in peşine düşen Cüneyd’i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep’in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd’i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem’in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem’le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem’in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı ararken Sadi’nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim’in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem’in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent’in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd’in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem’in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal var. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi usta oyuncular yer alıyor.