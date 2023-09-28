Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı

Netflix'te izleyicilerle buluşan "Kulüp" dizisinin, senarist kadrosunda yer alan Rana Denizer'in ailesinin hayatını anlattığı açıklandı. Dizide yer alan karakterlerin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı.

Dizide Denizer'in anneannesi Matilda Aseo ve annesi Raşel'in hikayesi, ailenin gözünden izleniyor.

Dizideki Raşel'in kızı Rana da senarist Rana Denizer'in kendisi. Ancak Denizer, gerçekte daha sonra dünyaya geldiğini, burada işe biraz kurgu karıştırdıklarını söyledi.

Gerçekte Matilda ve Raşel'in bir fotoğrafı. Denizer'in anlattığına göre, bu fotoğrafta annesi hamile ancak henüz kendi bile bilmiyor.

Dizide Barış Arduç'un hayat verdiği Fıstık İsmet de Rana Denizer'in babası.

İsmini Aysel olarak değiştiren Raşel, Fıstık İsmet ve Rana'nın ilk ve tek çekirdek aile fotoğrafı (solda), dizideki Raşel, Fıstık İsmet ve Rana'nın aile fotoğrafı (sağda).

Rana Denizer geçmişte röportajda soruları şöyle yanıtlamıştı:

Kulüp’te 3 jenerasyon görüyoruz... Siz, bu hikayenin neresindesiniz?

Raşel’in kaçmadığı, kaçamadığı; tam olarak da Fıstık İsmet’in “hiç dinmeyecek bir sızı sahibi olacaksın korkmuyor musun” dediği yerdeyim.

Bu hikaye ailenizden nasıl izler taşıyor?

Kulüp ailemin gerçek hikayesinden esinlendiğimiz bir anlatı. Projenin çıkış noktası gerçek hayat hikayesi. Fakat bu hayat hikayesini olduğu gibi yansıtmadık. Dramatik hikaye anlatımına hizmet edeceğini düşündüğümüz bazı şeyleri değiştirdik. Bu yüzden gerçek hikayeden esinlenme olduğunu söylemek daha doğru.

Dönemin eğlence dünyasının tam içine doğdum, elbette. Ancak Kulüp’te o dünyaya ait tanıklıklarımı anlatmadım çünkü asıl amacım bu iki kadının ve o çekirdek ailenin yolculuğuna odaklanmaktı. Dolayısıyla hikayenin o kısmını Türkiye’nin Eğlence Tarihi’ni kaynak alarak tamamen hayali karakterlerle örgülenmiş kurgusal bir dünya olarak kurduk ve anlattık.

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