Kulüp dizisinin hikayesi gerçek hayattan mı?

İçindekiler ANNEM 2016 YILINDA VEFAT ETTİ

"1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar"

Netflix'in bu sözlerle tanıttığı Kulüp dizisi yayına girdiği 5 Kasım'dan bu yana büyük ilgi topluyor. 1950’lerin İstanbul’unda bir anne-kızın hikayesini anlatan “Kulüp” 6 bölüm olarak izleyiciyle buluştu ve büyük beğeni topladı. Peki, merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisinde gerçek bir hikayeden mi esinlenildi? Dizi sonrası internette yanıtı çok merak edilen bu sorunun yanıtı: Evet... Dizinin hikayesi RaniniTv’nin kurucusu Rana Denizer’in hayatından ilham alınarak senaryolaştırılmış.

Dizinin senaryo ekibinde yer alan Rana Denizer, Milliyet'e konuştu ve merak edilen soruları yanıtladı. Haberin bir bölümü şöyle:

Kulüp’te 3 jenerasyon görüyoruz... Siz, bu hikayenin neresindesiniz?

Raşel’in kaçmadığı, kaçamadığı; tam olarak da Fıstık İsmet’in “hiç dinmeyecek bir sızı sahibi olacaksın korkmuyor musun” dediği yerdeyim.

Bu hikaye ailenizden nasıl izler taşıyor?

Kulüp ailemin gerçek hikayesinden esinlendiğimiz bir anlatı. Projenin çıkış noktası gerçek hayat hikayesi. Fakat bu hayat hikayesini olduğu gibi yansıtmadık. Dramatik hikaye anlatımına hizmet edeceğini düşündüğümüz bazı şeyleri değiştirdik. Bu yüzden gerçek hikayeden esinlenme olduğunu söylemek daha doğru.

Dönemin eğlence dünyasının tam içine doğdum, elbette. Ancak Kulüp’te o dünyaya ait tanıklıklarımı anlatmadım çünkü asıl amacım bu iki kadının ve o çekirdek ailenin yolculuğuna odaklanmaktı. Dolayısıyla hikayenin o kısmını Türkiye’nin Eğlence Tarihi’ni kaynak alarak tamamen hayali karakterlerle örgülenmiş kurgusal bir dünya olarak kurduk ve anlattık.





ANNEM 2016 YILINDA VEFAT ETTİ

Herkes Raşel’in dizideki yolculuğunu merak ediyor. Gerçekte Raşel, bu yolculuğa çıktı mı? Hâlâ hayatta mı?

“Kaçmıyorum. Kaçamıyorum çünkü içimde büyüyor” diyor bir bölümde Raşel... Bu onun hem kurgusal hem de gerçek hayattaki yolculuğu hakkında fikir sahibi olmanıza yetecektir sanırım. Annem 2016 yılında vefat etti.

Matilda, Raşel bu hikayeyi izlese ne hissederdi?

Her ikisi de “kayades” öğretisiyle doğmuş, büyümüş, yaşamış ve ölmüş kadınlardı. Sanırım Kulüp’ü önce Matilda izlerdi, akşam annem eve gelir gelmez de, “Ah Raşel ah, bu kızın hiç uslu durmuyor” diye şikayet ederdi. Umarım şimdi ikisi de oldukları yerde bu hikayeyi izleyip, kocaman gülümseyerek, gönül rahatlığıyla “Avlar kon meyoyo* be Raninika!” diyorlardır.

*Kayades: Bir yahudi sosyal yaşam öğretisi “Sus. Konuşma. Görünür olma” demek. Avlar kon meyoyo da tam tersi şimdi gençlerin benimsediği bir söylem. Tam tercümesi “beyninle konuş” demek.

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