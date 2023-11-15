Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı Kuş Uçuşu'nun çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı .İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Netflix'in sevilen dizisi Kuş Uçuşu'nun 2. sezon tarihi belli oldu.

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

'Kuş Uçuşu', yeni sezonuyla 14 Aralık’ta Netflix’te olacak.

Kuş Uçuşu 2. sezon konusu

'Kuş Uçuşu'nun yeni sezon konusu şöyle:

‘Kuş Uçuşu’, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor. İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Kuş Uçuşu 2. sezon fragmanı