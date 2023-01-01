Leylekler bebekleri getirirler… Ya da
en azından eskiden öyleydi. Şimdi ise küresel internet perakende devi
Cornerstore.com için paket taşımaktadırlar. Şirketin bir numaralı teslimatçısı
Junior (Andy Samberg) terfi almasına çok az kalmışken, onun nöbette olduğu
saatte Bebek Fabrikası yanlışlıkla faaliyete geçer ve çok şirin –ve hiçbir
şekilde onaylanmamış– bir kız çocuğu üretir.
Patronu fark etmeden bu sorun yumağını ait olduğu aileye teslim etmek için çırpınan Junior ve –Leylek dağının tek insanı olan– arkadaşı Tulip, ilk bebek teslimatlarını yapmak için zamana karşı yarışmaya başlarlar. Çılgın ve öğretici yolculukları birden fazla aileyi bir bütün yapabilecek ve leyleklerin dünyadaki görevini yeniden tesis edebilecektir.
Nicholas Stoller’ın (“Neighbors”, “Forgetting Sarah
Marshall”; "The Muppets”ın yazarı) ve Oscar adayı Doug Sweetland’in (kısa
animasyon filmi “Presto”; “Cars”ın animasyon amiri) yönettiği filmin senaryosu
da Stoller’a ait.
“Storks”un yapımcılığını Brad Lewis (Oscar ödüllü “Ratatouille”, “Antz”; “Cars
2”nin ortak yönetmeni) ve Nicholas Stoller; yönetici yapımcılığını ise Glenn Ficarra, Phil Lord, Christopher Miller, John
Requa ve Jared Stern gerçekleştirdi. Filmin kurgusu John Venzon’un (“Shark
Tale”, “Chicken Run”), müziği ise Mychael Danna (“The Good Dinosaur”; Oscar
ödüllü “Life of Pi”) ve Jeff Danna’nın (“The Good Dinosaur”) imzasını taşıyor. Filmin
animasyonları Sony Pictures Imageworks tarafından yapıldı.
“Storks/Leylekler”de Jason Derulo’nun söylediği “Kiss the Sky” ve The Lumineers
grubunun seslendirdiği “Holdin’ Out” adlı yeni şarkılar da yer alıyor.
LEYLEKLER/ STORKS ülkemizde 2D ve 3D seçenekleriyle Türkçe seslendirilmiş olarak vizyona girecek...