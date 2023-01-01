Storks/Leylekler, 23 Eylül'de 2D ve 3D seçenekleriyle Türkçe seslendirilmiş olarak vizyona girecek.

Leylekler bebekleri getirirler… Ya da en azından eskiden öyleydi. Şimdi ise küresel internet perakende devi Cornerstore.com için paket taşımaktadırlar. Şirketin bir numaralı teslimatçısı Junior (Andy Samberg) terfi almasına çok az kalmışken, onun nöbette olduğu saatte Bebek Fabrikası yanlışlıkla faaliyete geçer ve çok şirin –ve hiçbir şekilde onaylanmamış– bir kız çocuğu üretir.

Patronu fark etmeden bu sorun yumağını ait olduğu aileye teslim etmek için çırpınan Junior ve –Leylek dağının tek insanı olan– arkadaşı Tulip, ilk bebek teslimatlarını yapmak için zamana karşı yarışmaya başlarlar. Çılgın ve öğretici yolculukları birden fazla aileyi bir bütün yapabilecek ve leyleklerin dünyadaki görevini yeniden tesis edebilecektir.





Nicholas Stoller’ın (“Neighbors”, “Forgetting Sarah Marshall”; "The Muppets”ın yazarı) ve Oscar adayı Doug Sweetland’in (kısa animasyon filmi “Presto”; “Cars”ın animasyon amiri) yönettiği filmin senaryosu da Stoller’a ait.

“Storks”un yapımcılığını Brad Lewis (Oscar ödüllü “Ratatouille”, “Antz”; “Cars 2”nin ortak yönetmeni) ve Nicholas Stoller; yönetici yapımcılığını ise Glenn Ficarra, Phil Lord, Christopher Miller, John Requa ve Jared Stern gerçekleştirdi. Filmin kurgusu John Venzon’un (“Shark Tale”, “Chicken Run”), müziği ise Mychael Danna (“The Good Dinosaur”; Oscar ödüllü “Life of Pi”) ve Jeff Danna’nın (“The Good Dinosaur”) imzasını taşıyor. Filmin animasyonları Sony Pictures Imageworks tarafından yapıldı.

“Storks/Leylekler”de Jason Derulo’nun söylediği “Kiss the Sky” ve The Lumineers grubunun seslendirdiği “Holdin’ Out” adlı yeni şarkılar da yer alıyor.

LEYLEKLER/ STORKS ülkemizde 2D ve 3D seçenekleriyle Türkçe seslendirilmiş olarak vizyona girecek...