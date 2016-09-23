Bebekleri leylekler getirir… Ya da bir
zamanlar öyleydi. Şimdiyse global bir internet perakende şirketi için paket
dağıtıyorlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan Junior, tam da terfi
etmek üzereyken, Bebek Yapım Makinesi’ni yanlışlıkla çalıştırarak, sevimli mi
sevimli ancak tamamen izinsiz olarak kız bir bebek üretir.
Junior
ve Leylek Dağındaki tek insan olan arkadaşı Tulip, her şeyi göze alarak, patron
fark etmeden bu sorun yumağını teslim etmek için zamana karşı yarışmalıdırlar.
Bu vahşi yolculuk, birçok aileyi tamamlayacak ve de leyleklerin dünyadaki
gerçek görevini tekrar gündeme getirecek bir yolculuktur.
Animasyon macera filmi “Leylekler”i Nicholas Stoller (“Neighbors,”
“Muppets Most Wanted” ile BAFTA adayı), ve Doug Sweetland ( “Cars,”ın animasyon
süpervizörü ve “Presto” adlı kısa animasyon ile Oscar adayı).
Nicholas
Stoller ayrıca“Leylekler”in senaryosunu yazdı ve Brad Lewis (“Ratatouille”) ile
yapımcılığını üstlendi. Yönetici
yapımcılar Phil Lord,
Christopher Miller, Glenn Ficarra, John Requa ve Jared Stern.
A Warner Bros. Pictures’ın sunduğu“Leylekler”in, 23 Eylül 2016’dan itibaren 2D ve 3D olarak tüm dünyada vizyona
girmesi planlanıyor.