Animasyon macera filmi Leylekler, dünyada ve ülkemizde 23 Eylül’de vizyona girecek.

Bebekleri leylekler getirir… Ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdiyse global bir internet perakende şirketi için paket dağıtıyorlar. Şirketin üst düzey teslimat leyleği olan Junior, tam da terfi etmek üzereyken, Bebek Yapım Makinesi’ni yanlışlıkla çalıştırarak, sevimli mi sevimli ancak tamamen izinsiz olarak kız bir bebek üretir.

Junior ve Leylek Dağındaki tek insan olan arkadaşı Tulip, her şeyi göze alarak, patron fark etmeden bu sorun yumağını teslim etmek için zamana karşı yarışmalıdırlar. Bu vahşi yolculuk, birçok aileyi tamamlayacak ve de leyleklerin dünyadaki gerçek görevini tekrar gündeme getirecek bir yolculuktur.

Animasyon macera filmi “Leylekler”i Nicholas Stoller (“Neighbors,” “Muppets Most Wanted” ile BAFTA adayı), ve Doug Sweetland ( “Cars,”ın animasyon süpervizörü ve “Presto” adlı kısa animasyon ile Oscar adayı).

Nicholas Stoller ayrıca“Leylekler”in senaryosunu yazdı ve Brad Lewis (“Ratatouille”) ile yapımcılığını üstlendi. Yönetici yapımcılar Phil Lord, Christopher Miller, Glenn Ficarra, John Requa ve Jared Stern.

A Warner Bros. Pictures’ın sunduğu“Leylekler”in, 23 Eylül 2016’dan itibaren 2D ve 3D olarak tüm dünyada vizyona girmesi planlanıyor.

