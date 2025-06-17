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Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman?
Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen ve büyük ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaline az bir zaman kaldı. Bilindiği üzere program yaz aylarında sezon finali yapıyor ve eylül ayında yeniden yayına başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman?
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Müge Anlı sunumuyla ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hayatın içinden pek çok olayı izleyici karşısına çıkıyor.
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Program, izleyenlerin desteği ile konular aydınlığa kavuşuyor. Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman bitiyor?
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Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.
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Programın sezon finali tarihi henüz duyurulmadı ancak önceki yıllar dikkate alındığında 27 Haziran'da sezona ara vermesi bekleniyor.