"Münafık" 3 Nisan'da sinemalarda

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Özkan Aksular'ın yazıp yönettiği "Münafık", korku, gerilim ve dramı birbirine harmanlayarak beyazperdeye taşıyor.

Filmde Levent Sülün, Hakan Salınmış, Güliz Şirinyan ve Erdoğan Sıcak yer alırken onlara Rus oyuncu Karina Malsagova eşlik ediyor. Çekimleri 4 haftalık bir süreçte Kastamonu/Azdavay ve İstanbul'da gerçekleşen Münafık’ın müzikleri ve ses tasarımı Altın Portakal ödüllü iki isme emanet edildi. Müzisyen Başar Ünder ve ses tasarımcısı Meriç Erseçgen’in imzaları bulunan filmin finalinde ise Redd grubundan ayrılan ve şu an yeni grupları Eqho’yla yollarına devam eden Berke ve İlke Hatipoğlu kardeşlerin filme özel besteledikleri Uyandım Bir Rüyaya şarkıları yer alıyor.



Filmin konusu ise şöyle:

1984 yılında, Sovyetler Birliği'nde bulunan ve Parapsikolojik olaylar üzerine incelemeler yapan ESP Laboratuvarlarından birinde çalışmakta olan Valeria, eski sevgilisi Nazım'ın daveti üzerine, "Cinli Nazife" olarak anıla Nazife Hanım ile ilgili araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gelir. Azdavay'daki Nalbant Köyü'nde araştırmalarını sürdüren Valeria, birden hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Köylü, Nazife Hanım'ı felç geçirmiş, Nazım'ı ise delirmiş bir halde bulur.

Küçük kızının hastalığı nedeniyle ikinci çocuğunu doğada, doğal yöntemlerle doğurmak isteyen Ceyda, ailesi ile birlikte babaannesinin 30 yıl önce terk ettiği bu köy evine gelir. Doğum sancıları arasında geçmişin sırları yavaş yavaş aralanacaktır.

