Napolyon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Napolyon filmi nereden izlenir?

Alien Serisi, Blade Runner, Gladyatör ve Hannibal gibi filmlerin usta yönetmeni Ridley Scott'ın yeni filmi Napolyon vizyona girdi. Ridley Scott'ın filmi yerden yere vuran Fransız eleştirmenlere verdiği sert tepkiden sonraki günlerde Fransa gişelerini kasıp kavurdu. İşte Napolyon filmi konusu, oyuncuları...

Napolyon filmi konusu nedir?

Ridley Scott ile Joaquin Phoenix'i yeniden bir araya getiren film, Fransız İhtilâli sonrası çalkantılı günler yaşayan Fransa'da Napolyon'un imparatorluğa kadar yükselişini odağına alırken, Bonaparte'ın eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de gözler önüne seriyor.

Bonapart, tek gerçek aşkı Josephine ile olan bağımlılık yaratan, değişken ilişkisinin prizmasından geçerek iktidara gelmek için amansız bir yolculuğa çıkar. Şimdiye kadar çekilmiş en dinamik savaş sekanslarından biri olan bu yolculukta Bonapart, aynı zamanda başkalarına karşı başarılı askeri ve politik taktiklerini sergiler.

Napolyon filmi nereden izlenir?

Halen vizyonda olan Napolyon, sinemalardaki gösteriminin ardından Apple TV+'ta da yayımlanacak.

Napolyon filmi oyuncuları

Joaquin Phoenix

Vanessa Kirby

Tahar Rahim

Rupert Everett

Paul Rhys

Mark Bonnar

Ben Miles

Ludivine Sagnier

Napolyon filmi fragmanı