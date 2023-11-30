Neredeyse Sıradan Bir Aile (A Nearly Normal Family) dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix’in yeni dizisi Neredeyse Sıradan Bir Aile, MT Edvardsson'un aynı isimli çok satan romanından uyarlandı. 24 Kasım’da yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Per Hanefjord oturuyor. Senaryosu ise Mattias Edvardsson, Hans Jörnlind ve Anna Platt kaleminden çıktı. Dizinin yapımcılığını Pernilla Eriksson, Emma Hägglund, Iréne Lindblad ve Anna Sofia Mörck üstleniyor. Dizi geçtiğimiz hafta (20-26 Kasım) Netflix Türkiye'de en çok izlenen 4. dizi oldu. İşte dizinin konusu, künyesi, oyuncuları...

Neredeyse Sıradan Bir Aile konusu

Dizinin konusu şöyle: Lund'un dışındaki lüks bir banliyöde, gösterişli bir evde yaşayan Sandell ailesi, rahip Adam, avukat Ulrika ve 19 yaşındaki kızları Stella’dan oluşan sıradan bir ailedir. Ancak, Stella'nın bir cinayetle suçlanarak gözaltına alınmasıyla, görünüşte mükemmel olan hayatları bir anda değişir. Aile, Stella'ya yardım etmek ister, ancak bu süreçte kızlarını ve birbirlerini gerçekten ne kadar tanıdıkları konusunda şüpheler ortaya çıkmaya başlar. Adam ve Ulrika, ne olursa olsun kızlarına yardım etmeyi düşünürler fakat zamanla ortaya çıkan gerçekler ile herkes birbirini sorgulamaya başlayacaktır.

Neredeyse Sıradan Bir Aile Nerede Çekildi?

Dizi İsveç'in Lund şehrinde ve çevresinde geçiyor. Dizinin sorumlu yapımcılığını da üstlenen Edvardsson, "Kitabın geçtiği yer olan Lund'da çekilmesi benim için önemliydi." diyor. Lund, İsveç'in güneyinde yer alan bir kasaba. İsveç'in Malmö kentinin hemen dışında ve Stella ile Chris'in dizide bir gece geçirdiği Kopenhag'tan arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta.

Neredeyse Sıradan Bir Aile'nin İkinci Sezonu Olacak mı?

Netflix bu noktada 'Hayır' diyor. Çünkü 6 bölümlük dizi, romanın tamamen yeniden anlatımı ve şu ana kadar Stella'nın hikayesini ilerletme planı yok.

Neredeyse Sıradan Bir Aile oyuncuları

Neredeyse Normal Bir Aile'de Ulrika Sandell rolünde Lo Kauppi, Stella Sandell rolünde Alexandra Karlsson Tyrefors ve Adam Sandell rolünde Björn Bengtsson izleyici ile buluşuyor. Kadro şöyle:

Christian Fandango Sundgren – Christoffer ‘Chris Olsen Karakteri

Björn Bengtsson – Adam Sandell Karakteri

Melisa Ferhatovic – Amina Besic Karakteri

Lo Kauppi – Ulrika Sandell Karakteri

Alexandra Karlsson Tyrefors – Stella Sandell Karakteri

Håkan Bengtsson – Mikael Blomberg Karakteri

Cedomir Glisovic – Nalle Karakteri

Vera Olin – Louise Karakteri

Rasmus Troedsson – John Alverland Karakteri

Sara Chaanhing Kennedy – Alexandra Besic Karakteri

Pablo Leiva Wenger – Dino Karakteri

Robert Bengtsson – Anders Thelin Karakteri

Christoffer Willén – Robin Karakteri

Sanna Persson Halapi – Shirin Karakteri

Carl-Axel Karlsson -Thord Karakteri

Moa Gammel – Åklagare Jenny Jansdotter Karakteri

Emilia Roosmann – Linda Levander Karakteri

Lotten Roos – Siri Karakteri

Neredeyse Sıradan Bir Aile Fragmanı