Neredeyse Sıradan Bir Aile (A Nearly Normal Family) dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Per Hanefjord’un yönetmenliğini üstlendiği Neredeyse Sıradan Bir Aile (A Nearly Normal Family) dizisi 24 Kasım’da Netflix’te yayınlandı. Dizi ilgi çekmiş görünüyor. Peki Neredeyse Sıradan Bir Aile (A Nearly Normal Family) dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix’in yeni dizisi Neredeyse Sıradan Bir Aile, MT Edvardsson'un aynı isimli çok satan romanından uyarlandı. 24 Kasım’da yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Per Hanefjord oturuyor. Senaryosu ise Mattias Edvardsson, Hans Jörnlind ve Anna Platt kaleminden çıktı. Dizinin yapımcılığını Pernilla Eriksson, Emma Hägglund, Iréne Lindblad ve Anna Sofia Mörck üstleniyor. Dizi geçtiğimiz hafta (20-26 Kasım) Netflix Türkiye'de en çok izlenen 4. dizi oldu. İşte dizinin konusu, künyesi, oyuncuları...
Neredeyse Sıradan Bir Aile konusu
Dizinin konusu şöyle: Lund'un dışındaki lüks bir banliyöde, gösterişli bir evde yaşayan Sandell ailesi, rahip Adam, avukat Ulrika ve 19 yaşındaki kızları Stella’dan oluşan sıradan bir ailedir. Ancak, Stella'nın bir cinayetle suçlanarak gözaltına alınmasıyla, görünüşte mükemmel olan hayatları bir anda değişir. Aile, Stella'ya yardım etmek ister, ancak bu süreçte kızlarını ve birbirlerini gerçekten ne kadar tanıdıkları konusunda şüpheler ortaya çıkmaya başlar. Adam ve Ulrika, ne olursa olsun kızlarına yardım etmeyi düşünürler fakat zamanla ortaya çıkan gerçekler ile herkes birbirini sorgulamaya başlayacaktır.
Neredeyse Sıradan Bir Aile Nerede Çekildi?
Dizi İsveç'in Lund şehrinde ve çevresinde geçiyor. Dizinin sorumlu yapımcılığını da üstlenen Edvardsson, "Kitabın geçtiği yer olan Lund'da çekilmesi benim için önemliydi." diyor. Lund, İsveç'in güneyinde yer alan bir kasaba. İsveç'in Malmö kentinin hemen dışında ve Stella ile Chris'in dizide bir gece geçirdiği Kopenhag'tan arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta.
Neredeyse Sıradan Bir Aile'nin İkinci Sezonu Olacak mı?
Netflix bu noktada 'Hayır' diyor. Çünkü 6 bölümlük dizi, romanın tamamen yeniden anlatımı ve şu ana kadar Stella'nın hikayesini ilerletme planı yok.
Neredeyse Sıradan Bir Aile oyuncuları
Neredeyse Normal Bir Aile'de Ulrika Sandell rolünde Lo Kauppi, Stella Sandell rolünde Alexandra Karlsson Tyrefors ve Adam Sandell rolünde Björn Bengtsson izleyici ile buluşuyor. Kadro şöyle:
Christian Fandango Sundgren – Christoffer ‘Chris Olsen Karakteri
Björn Bengtsson – Adam Sandell Karakteri
Melisa Ferhatovic – Amina Besic Karakteri
Lo Kauppi – Ulrika Sandell Karakteri
Alexandra Karlsson Tyrefors – Stella Sandell Karakteri
Håkan Bengtsson – Mikael Blomberg Karakteri
Cedomir Glisovic – Nalle Karakteri
Vera Olin – Louise Karakteri
Rasmus Troedsson – John Alverland Karakteri
Sara Chaanhing Kennedy – Alexandra Besic Karakteri
Pablo Leiva Wenger – Dino Karakteri
Robert Bengtsson – Anders Thelin Karakteri
Christoffer Willén – Robin Karakteri
Sanna Persson Halapi – Shirin Karakteri
Carl-Axel Karlsson -Thord Karakteri
Moa Gammel – Åklagare Jenny Jansdotter Karakteri
Emilia Roosmann – Linda Levander Karakteri
Lotten Roos – Siri Karakteri
Neredeyse Sıradan Bir Aile Fragmanı